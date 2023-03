Football - P3A: Antoine Mélon et Mavrick Micha quitteront Wanze/Bas-Oha B

Qui dit futur changement de coach dit évidemment, la plupart du temps en tout cas, renouveau dans l’effectif. Et c’est précisément ce qui est en train de se passer à Wanze/Bas-Oha B puisque deux joueurs s’en iront à l’issue de cette saison. En effet, le médian défensif Antoine Mélon, présent au club depuis ses cinq ans, ainsi que le défenseur latéral Mavrick Micha, arrivé de Solières B il y a un an, ne resteront pas en bord de Meuse. "Je voulais évidemment rester et j’étais impatient de travailler avec Olivier Parmentier mais il m’a été signifié qu’on ne comptait pas sur moi sportivement et qu’il valait mieux que je m’en aille", confie le premier cité.