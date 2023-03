Football (P1): Maxime Renson, plus jamais sans son frère

Actifs à Faimes depuis la saison écoulée, les frangins Renson n’avaient jusqu’alors évolué ensemble que dans les équipes de jeunes de Saint-Trond, leur club formateur.

"On a suivi chacun des chemins différents durant notre carrière en Nationale, constatait le latéral gauche faimois. Benjamin, principalement à Meux. Moi, à Tirlemont. Pour la première fois, nous sommes descendus à l’échelon provincial parce que nous voulions jouer ensemble. On s’était toujours promis qu’on terminerait notre parcours en commun. Vu qu’on a encore le niveau, on jouera encore la saison prochaine. On ne sait pas encore où mais, que ce soit à Faimes ou ailleurs, ce sera ensemble ! À nos âges, nous n’avons plus le profil pour évoluer en D2 ou même en D3. Nous n’avons plus envie de consentir les efforts extra-sportifs que nécessitent les prestations en Nationale."