Football (P1): Hassan Ouchan à la recherche du futur objectif

Le meilleur arrière gauche de la décennie livre ses derniers matchs sous les couleurs du club de Hannut, mais garde une compétitivité et une détermination qui lui sont propres. "En termes de collectif, je reste toujours déterminé, on ne me changera pas. Le but est d’aller le plus loin possible avec Hannut. En effet, la saison ne se terminera pas en mai mais en juin avec le tour final, c’est notre objectif."

À quelques mois de la fin du championnat, le défenseur est toujours à la recherche de son objectif futur pour la saison prochaine. "J’ai rencontré quelques clubs mais à l’heure actuelle, je n’ai pris aucune décision pour mon futur. Je suis et reste ouvert à toutes les propositions, que ce soit en P1 ou en P2. Je cherche avant tout un projet sur le long terme car je suis encore très en forme. La preuve, à l’heure actuelle, j’ai 100% de temps de jeu avec Hannut et je parviens à me montrer déterminant à chaque match, que ce soit par des passes décisives ou encore au niveau du jeu."