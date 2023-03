Football - P1: Faimes songe à rapatrier Nicolas Bauduin

Après Frantim et Eeke, va-t-on voir un troisième ex-Faimois signer son grand retour au Cortil Jonet ? Ce n’est pas impossible car Nicolas Bauduin a été contacté par les Faimois. Et la rumeur a pris d’autant plus d’ampleur depuis la nomination de Manu Papalino puisque ce dernier est le cousin de la femme de l’ailier qui avait transité quelques semaines par Verlaine et désormais actif à Vaux-Noville. "Je n’ai pas encore rencontré mon président actuel. Mais je ne ferme la porte à aucun challenge " disait, laconiquement, l’un des anciens piliers de Luc Ernes. Affaire à suivre donc…