Football (D3 ACFF): le Hutois Dorian Boussard sort de sa coquille

Huy a peut-être trouvé en Boussard sa nouvelle machine à buts. Une éclosion qui tombe à pic pour les Hutois qui ne voyaient pas le bout du tunnel. "Cette victoire nous fait vraiment du bien, embraye le petit frère de Gaël. On a traversé une période compliquée, avec beaucoup de doutes mais ce succès nous remet dans une nouvelle dynamique. On s’est tout de même fait quelques frayeurs avec encore un peu trop de déchets techniques mais dans l’ensemble, c’est notre meilleur match depuis un bon moment. Il faut rester concentré et atteindre l’ultime objectif de la saison: les 40 points."

Une adaptation difficile

Si Dorian semble désormais avoir pris ses marques dans le noyau, les débuts ne furent pas pour autant de tout repos. "C’était compliqué en début de saison. Il y avait beaucoup de concurrence en attaque et j’ai également dû essuyer quelques problèmes physiques. J’ai débuté en tant que remplaçant de luxe mais maintenant je compte bien m’imposer définitivement dans le groupe. Mentalement, ces deux premiers me font vraiment du bien, je les attendais depuis très longtemps."

Si Huy a sans doute trouvé son serial buteur en attaque, encore faut-il le garder. "Pour l’instant, je n’ai pas eu de contact avec la direction, explique Dorian Boussard. J’espère rester en national la saison prochaine. Les derniers matchs doivent me permettre de prouver que j’y ai ma place."