Football (D2 ACFF): Raphaël Miceli garde le moral après le 0 sur 12: "C’est impossible que la roue ne tourne pas"

Si Hamoir est dans une sale période, Raphaël Miceli garde le moral. "J’ai déjà connu pas mal de périodes difficiles. Une victoire et tout est relancé. Il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives pour l’instant. Car, le niveau de jeu reste bon. Si je ne voyais aucune réaction dans le chef de mon groupe, ce serait interpellant. Ici, ce n’est clairement pas le cas. On commet des fautes individuelles, glisse le coach. On reste concentré sur notre sujet. Je reste persuadé que la roue va tourner. Ce n’est pas possible autrement, je ne vois pas comment cette situation peut durer avec ce qu’on propose."

Désormais douzième avec 33 points, Hamoir doit rapidement reprendre sa marche en avant. "Il n’y a pas encore péril en la demeure mais on se doit d’engranger des points, assure Raphaël Miceli. Pour l’instant, on est encore dans une position favorable au classement. Il n’y a aucune baisse de moral dans la tête des joueurs. Je suis certain que ça va aller…"