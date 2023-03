Volley (Liga): face à Achel, Waremme a joué avec son bonheur

Dès l’entame, on sent en effet les Hesbignons concentrés et très bien en jambes. Malgré la blessure d’Abinet, Schroeven prend ses responsabilités. Défensivement, les Wawas tiennent le bon bout. De quoi permettre aux locaux de remporter la première manche 25-21. Dans la deuxième manche, Achel est dans les cordes et se voit rapidement mener 7-2. Un temps mort visiteur plus tard et Waremme reste dans le bon. Et pourtant, à 9-4, les Hesbignons loupent une attaque facile. Le tournant du match. Car cet Achel à de la ressource et l’a démontré ce dimanche. Les Flandriens décrochent, au bout du suspense, la deuxième manche. Achel est revigoré. D’autant que dans le troisième set, Waremme commet beaucoup trop d’erreurs. Rapidement mené, Frédéric Servotte en profite pour faire tourner son effectif et laisse filer la troisième manche 15-25.

Trop de services ratés !

Devant ses supporters, Waremme est obligé de redresser le tir. Le quatrième set est de bien meilleure facture. Waremme et Achel se rendent coup pour coup avec quelques beaux échanges. Malheureusement, dans les moments importants, les Wawas loupent plusieurs services. Des erreurs qui se payent cash à ce niveau. Achel n’en demande pas tant et remporte la quatrième et dernière manche, 23-25. Une fin de match marquée par une balle litigieuse. Le constat est néanmoins implacable: ce Waremme-là a joué avec son bonheur et peut logiquement nourrir des regrets.

Prochain rendez-vous pour les Hesbignons, c’est le 2 avril prochain avec la réception de Guibertin. Un derby qui s’annonce passionnant. "On aura deux semaines pour se remettre au travail. Il faut les trois points face à Guibertin", explique Frédéric Servotte.

Sets: 25-22, 21-25, 15-25, 23-25.

WAREMME VOLLEY: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Van Loon, Schroeven, Madsen, Van Dooren, Cosemans, Verstraete, Abinet.