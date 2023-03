Reprise parfaite pour les Comblinois

Et c’est un deuxième quart à la Comblain auquel on assistait. Avec 6 points dans le premier quart, L’hoest avait tenu la baraque. Et l’intérieur recevait ensuite l’aide d’un Matisse étincelant alors que Darmont et Princen enchaînaient les paniers à distance. 33 points en 10 minutes venant de partout alors que la défense étouffait des locaux réduits à 17 unités. 40-51 à la pause, le break était fait.

Maintenant, l’ambitieux club local ne pouvait rester sans réaction d’autant qu’un 3e revers de rang pouvait mettre toute sa fin de saison en danger. On s’attendait donc à une très grosse reprise adverse. Pourtant, même si les locaux reprenaient le 2e acte avec envie et réussite, Comblain allait toujours garder le contrôle. Matisse, L’hoest et Princen veillant au grain. Avec un écart revu à 6 points seulement avant la dernière ligne droite, les esprits auraient pu perdre de leur lucidité.

Mais les leaders de la division voulaient plus que tout défendre leur invincibilité. Dans les rotations, de Liamchine et ses coéquipiers tenaient également leur rang pour contrôler de main de maître les dernières minutes. "Ce groupe est incroyable de solidarité et de volonté. On a encore fait bloc de la première à la dernière minute pour résister à l’envie des locaux. Comme lors de tous les matchs à enjeu, notre défense a fait la différence et tout le monde peut en être fier."

QT: 23-18, 17-33 (40-51), 25-20 (65-71), 10-25.

COMBLAIN: Roland 7, Goeme 2, Collard 3, Princen 23, Rondoz 2, De Liamchine 0, Darmont 9, Matisse 28, L’hoest 21.