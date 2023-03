Futsal - Meunier offre la victoire à Flémalle

Après une minute de silence en l’honneur de l’épouse du président flémallois, les deux équipes démarrent tambour battant. Le jeu passe d’un camp à l’autre. Bien déterminés à l’emporter chez eux, les gars de Vincent Creppe vont chercher leur adversaire très haut. "Tandis qu’eux essayaient de nous imposer leur jeu basé sur la vitesse et la technique de leurs joueurs " détaille l’entraîneur mosan. L’intensité ne diminue pas et les deux équipes continuent d’annihiler parfaitement les velléités adverses jusqu’à la pause.

Contrairement à ce que ce score vierge pourrait laisser penser, les débats sont animés. Et la physionomie ne va pas réellement changer au retour des vestiaires. Au gré des minutes, ce sont néanmoins les Flémallois qui vont prendre le dessus forçant les Liégeois à commettre des fautes. Meunier va d’ailleurs placer les siens aux commandes sur un penalty aux six mètres.

Une égalisation adverse plus tard et voilà les locaux dans les cordes. Creppe maintient les siens à flots avant de voir Meunier doubler la mise et offrir la victoire aux siens. "Voilà un derby qui a tenu toutes ses promesses. La lutte pour les play-off reste néanmoins intense" tenait à temporiser Vincent Creppe. Mais, à ce rythme-là, les siens devraient rapidement composter leur ticket.

FLÉMALLE : Creppe, Piccoli, Schneider, Pousset, Cagnoni, Hoven, Ribeaucourt, Meunier (2), Thys.

Union belge - Interprovinciale E

L’Inter Huy se réveille trop tard Ph.Forest 6 - Inter Huy 3

Habitués à se déplacer en nombre, les Hutois étaient cette fois-ci moins nombreux pour aller du côté de Forest dans la capitale. Un adversaire qui leur avait réussi au match aller puisque les Mosans avaient débloqué leur compteur victoires ce jour-là.

Mais, cette fois-ci, les locaux ont laissé peu d’espoir à leurs adversaires. À la mi-temps, le marquoir indiquait déjà 4-0 en faveur des Bruxellois. Un débours que les visiteurs ne parviendront jamais à combler malgré une deuxième période plus aboutie où les Vitija et leurs coéquipiers ont su se montrer plus réalistes dans la surface adverse.

INTER HUY : Bernard, Minutillo (1), L.Vitija, Mariampillai (1), F.Vitija, Tiecoura, Di Crescenzo (1).

Ligue - Division 3C

Wallons-Y Fallais continue de se rassurer sur sa mentalité Wal-Y Fallais 4 - Log.Dison 6

Les plus médisants diront peut-être qu’il aura fallu le temps mais les Fallaisiens sont occupés à retrouver un plus beau visage. Celui d’une équipe solidaire bien déterminée à se sauver dans cette D3C. En atteste encore cette courte défaite face au leader disonais.

Ainsi, après une première mi-temps qui aura vu les visiteurs imposer leur supériorité technique (1-4), les locaux vont trouver les ressources pour revenir dans le match. Après un quart d’heure, la bande à Parent n’est d’ailleurs plus qu’à un petit but de recoller au score. Mais alors qu’ils viennent de louper deux occasions, les Braivois vont voir leur adversaire reprendre le large. Malgré un dernier effort, les Fallaisiens ne parviendront pas à accrocher le partage. « L’envie était bien présente et cela fait plaisir de nous voir à nouveau évoluer de la sorte, se satisfaisait Eric Boon. Après avoir rencontré les deux favoris au titre de champion, en à peine une semaine, on peut à nouveau se dire que ce n’est pas passé bien loin mais que la saison sera éprouvante jusqu’au bout. Place maintenant à des matchs à quatre points contre des concurrents directs (NDLR : contre Etalle, à Aubel, à Gedinne et contre Mont entrecoupés d’un déplacement à Sougné). »

WALLONS-Y FALLAIS : Destat (1), Parent, Henrioulle, Vanderschueren (1), Allard, Rigo (1), Venner, Vlaeminck (1).

Ligue - Division 2B

Les Orétois ne se rassurent pas avant la Coupe Oreye 6 - GSI Verviers 8

Une semaine après avoir tenu en échec le leader namêchois, Oreye recevait un adversaire plus abordable. Du moins, sur papier. Encore en D3 avec les Orétois la saison dernière, Verviers vit en effet une saison pour le moins compliquée. Et pourtant, les visiteurs sont venus piéger leur hôte du jour. « Ce match confirme une nouvelle fois que nous ne savons pas faire le jeu » pestait d’emblée le coach hesbignon Damien Kremer.

Car oui, le plan de jeu verviétois était limpide. Attendre bas pour mieux piéger Vanderveck et consorts en contre. « Ils ont parfaitement joué le coup et nous n’avons pas su contourner le bloc, détaillait le mentor hesbignon. En plus de ce relatif non-match, nous n’avons pas été aidés par l’arbitrage. » Comme à la 28eminute lorsque les visiteurs égalisaient avant la mi-temps alors que le temps semblait écoulé depuis trois minutes.

Avec cette défaite, les gars de Damien Kremer n’abordent pas de la meilleure des manières une semaine importante. Vendredi, Oreye recevra Futsal Bruxelles à domicile dans le cadre des quarts de finale de la coupe de Belgique. Reste maintenant à espérer que les Bruxellois se chargent de produire le jeu.

OREYE : Derwael, Destexhe, Vanderveck (1), S.Luga (1), G.Luga (3), Essomba, Klein, Pirard (1).

Ligue - Division 2B

Les Wawas pas loin de l’exploit Wavre Limal 5 - Escale Waremme 4

Face au leader, les Waremmiens ont livré une très belle prestation. Un match qui laissera même un goût amer aux jeunes Hesbignons. « Nous avons raté un penalty » appuyait Manu Christiaens.

Apprendre à convertir les occasions, voilà certainement l’étape la plus dure dans l’apprentissage de cette équipe construite de toutes pièces. Une certaine inexpérience qui a d’ailleurs été atténuée ce vendredi avec un portier bien connu du club. En effet, c’est Damien Moor, ancien T1 et toujours responsable du club, qui occupait la place entre les perches. Un dépannage qui a bien failli rimer avec exploit donc pour l’Escale.