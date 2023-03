Football - P4A: Trop de déchets pour Couthuin B et Hannut B

Cette première mi-temps, bien qu’elle soit partagée, aurait pu être différente. À ce titre, les interventions de Julien Pasquiers, justes et précises, auraient pu donner deux voire trois longueurs d’avance aux Couhtinois. "J’étais proche de deux passes décisives", sourit le milieu.

Ce n’est pas non plus le coup franc des 45 mètres de Fauconnier qui, d’une nonchalance terrible, rebondit sur la latte pour terminer sa course derrière les cages, qui donne du piment aux spectateurs.

Si la première période rime avec gestion pour les Couthinois et déconcertation pour les Hannutois, en seconde mi-temps, le mot déchet prend tout son sens. En effet, que ce soit Njoya (Hannut B) ou Baillet (Couthuin B), ces deux protagonistes n’ont pas cessé d’avoir de quoi faire trembler les filets, à défaut de leurs propres jambes. Soit leurs envois n’étaient guère intéressants, soit leurs décisions s’avéraient tardives.

Au terme de ces nonante minutes, les deux équipes se quittent dos à dos sans forcément être des plus étincelantes. On retiendra l’idée qu’avec plus de réalisme et de réflexion, le score aurait été tout autre. Le spectacle a préféré laisser place à la maîtrise des Jaune et Noir et la fougue des visiteurs.

Arbitre: Jérôme Tutelaire

Cartes jaunes: Radoux, Pasquiers, Beaupain Th., Fauconnier, Wauthier (coach), Geuquet Th., Ienco, Van Reymenant, Corthouts, Pantot.

B uts: Geuquet Th. (1-0, 40e), Pantot (1-1, 89e).

COUTHUIN B: Frontain, Gennen (55e Fourneau), Chodé. Radoux (46e Van Reymenant), Geuquet Th., Pasquiers, Beaupain Th., Lognoul, Lacroix, Ienco, Baillet.

HANNUT B: Corthouts, Crasson (30e Njoya), Geuquet Ac., Faranna, Fauconnier (64e Mayeur), Bucur (50e Drechsel), Culot, Froidmont, Christiaens, Pantot, Geuquet Al.