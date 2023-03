Football (P3A): un Crisnée de gala écrase Racour (+ tous les autres résumés)

La clé du match ? Sans doute le premier but inscrit par M’Hamdi qui profite d’une sortie hasardeuse du portier adverse pour la pousser au fond. Et quand quelques minutes plus tard, Vergalito plante une belle frappe des 25 mètres dans la lucarne adverse, on a vite compris que les buts allaient aussi vite défiler que les cris des supporters crisnéens présents sur place.

À partir de là, les goals allaient s’enchaîner: Diaz, Omarkly et Lorenzon donnaient à la rencontre une allure de score de forfait avant qu’Henrioulle ne réduise que quelque peu la marque. Mais malgré la déception crisnéenne de ne pas avoir pu garder la clean-sheet à la maison, Loris Lorenzon ne se faisait pas prier pour actionner sa lourde frappe dans le rectangle adverse. Et quand Romain Kremer, le fidèle adjoint de Philippe Florkin, montait sur la pelouse pour déposer un coup franc au fond des filets défendus par Bertrand.

Cette lourde défaite, côté de Racour, fait mal dans les chiffres comme dans les têtes. "Je ne sais pas quoi dire de plus que nous avons été ridicules en deuxième période, regrette Sébastien Bertrand, le T1 des Rouge et Noir. Nous avons essayé de produire un football positif mais sans entraînement, il va être difficile de faire beaucoup mieux. " De leur côté, Crisnée semblait bien plus souriant. La septième victoire de rang lance définitivement la course au tour final pour les Mauves qui espèrent poursuivre leur folle aventure jusqu’au bout de la phase régulière.

Arbitre occasionnel.

Buts : M’Hamdi (24e, 1-0), Vergalito (2-0, 29e), Diaz (3-0, 32e), Omarkly (4-0, 47e), Lorenzon (5-0, 48e), Henrioulle (5-1, 65e), Lorenzon (6-1, 72e), Kremer (7-1, 83e).

CRISNEE : Pirlet, Beneux (70e El Mokhtari), Matagne (46e Willems), Bodart, Leseur, Diaz, Omarkly (75e Annoe), Tavolieri, Vergalito, Lorenzon (78e Kremer), M’Hamdi.

RACOUR : Bertrand, Allard, Mahieu, Djobokou, Bertrand, Smetz, Henrioulle (80e Vasselin), Burton, Rasquin, Darte, Sikpe.

En lice dans la course au tour final, Lensois a probablement grillé une belle cartouche face à une équipe de Strée entraînée temporairement par Adrien Carlozzi. Patrick Bonomi regrettait le manque de finition de son équipe. «Nous avons donné un énorme cadeau et de notre côté, nous avons fait preuve d’un manque flagrant de réalisme. C’était notre dernière cartouche en vue du tour final. Je suis extrêmement frustré car nous manquons clairement d’un but.» R.H.

Arbitre : Alessandro Di Paola.

Cartes jaunes; Melingui, A.Carlozzi, Canzian.

Buts : D’Alessandro (0-1, 5e), Mazuy (1-1, 21e), Murtezi (1-2, 41e), Denayer (2-2, 56e), Murtezi (2-3, 78e), Malherbe (3-3, 80e), Guilmet (3-4, 84e).

LENSOIS : Verlaine, De Benedictis, Godfroid (74e Amen), Bonomi, Ghzyel, Canzian, Denayer, Lourenço De Almeida, Grandgagnage, Conkie (87e Malherbe), Mazuy.

STREE : Piette, A.Carlozzi, Guilmet, D’Alessandro (62e Della Torre), Palluotto (88e Jusufi), Akpandja (73e Pasquiers), Grégoire, Izzi, Hotton, Melingui, Murtezi.

En s’imposant une nouvelle fois sans la moindre discussion possible, Thisnes se rapproche une nouvelle fois du titre. Et selon l’entraineur adverse, Erwin Van Den Bergh, Hognoul n’a jamais fait illusion durant l’ensemble de la rencontre. «Thisnes était simplement quatre crans au-dessus de nous. Nous avions deux absents en défense et ça s’est ressenti mais bon, vu leur niveau, on ne pouvait rien espérer. Après, nous ne ressentons pas le moindre stress. On va aller chercher des points durant les prochaines et semaines et se sauver!» R.H.

Arbitre : Valentin Toma.

Cartes jaunes : Landrin, N.Valet.

Buts : Belme (0-1, 10e), Parthoens (0-2, 27e), Landrain (0-3, 33e), Parthoens (0-4, 45e, 0-5, 63e, 0-6, 80e).

HOGNOUL : Jadot, Gordinne, Dosin, N.Valet, Bongrand, Heris, Hansoulle, Debout, Thiel, J.Valet, Brana Lopez.

THISNES : Daniel, De Vierman, Belme, Dierickx, Parthoens, Vanderveck, Landrin, M’Mamou, Petit.

Si les deux équipes jouaient pratiquement le match de la qualification en vue du tour final, ce partage n’arrange finalement aucune des deux équipes. Et si du côté des troupes de Jean-François Nossin, ce nul doit être vu comme une petite victoire au vu de l’égalisation tardive de Hoslbeek, en face, c’était la soupe à la grimace. Stéphane De Munck regrettait ce coup du sort défavorable pour son équipe. «C’est un peu à l’image de notre saison. Nous n’avons pas su s’entraîner cette semaine et ce résultat nous a donné une bonne prise de conscience. Nous avons essayé de développer un beau football avec quelques combinaisons mais cette égalisation nous fait évidemment du mal.» R.H.

Arbitre : Nicolas Jaskin.

Cartes jaunes : Izzi, Pire, Preud’Homme.

Buts : Von Buxhoeveden (0-1, 10e), Ciatto (0-2, 15e), Leseur (1-2, 28e), Holsbeek (2-2, 88e).

OLEYE : Chasseur, Nossin (36e Lemaire-Majean), Lizen, Perna, Yernaux, Preud’Homme, Leseur, Frankenne, Pirlet, Thipchanh (60e Tumba Kabuya), Holsbeek.

COUTHUIN : Laloux, Forêt, Herbillon, Grooters, Jans (85e Delannoy), Von Buxhoeveden, Mattart, Gevers, Pire, Izzi, Ciatto (87e Bouazza)

Dans le derby communal, disputé de manière un peu rustre selon les deux équipes, Villers a fait la différence grâce à un simple but d’Ibrahim Kone peu après la reprise en seconde période. Une victoire essentielle pour l’équipe de Sébastien Pacolet qui fait un bon premier pas vers un maintien mérité. «Pour nous, ce résultat est tout simplement génial. J’ai su mettre en place un jeu placé sous le prisme de la rigueur et de la discipline et ça fonctionne bien. Après, si le score logique a pu être de 5-3, il faut reconnaître qu’au vu de l’intensité mise par les deux équipes, on aurait pu finir à du 9 contre 9.»

De son côté, Alain Fays n’arrivait pas à digérer le déroulé de la partie. «C’est un scandale de ne pas avoir plus de cartons rouges du côté de Villers. C’était bien trop agressif pour un match de football provincial.» R.H.

Arbitre : Jean-Marc Renier.

Cartes jaunes : Asorba, Hankart, Etoundi, Mestdag, Koffi.

Carte rouge : Kaba (89e, directe).

But : Kone (1-0, 53e).

VILLERS : Parent, Dibo, Ake, Gueye, Kone, A. Koffi (88e Camara), Etoundi (79e Kassi), Asorba (74e Wandege), Iteka, Foe, M. Koffi (85e Kaba).

WARNANT B : Mestdag, Bonroy (81e Fetahi), Delvaux (88e Broze), C. Dony, De Gheus, Lievyns (67e Ella), Thirion, Rossoux, Gratien, Hankart, Fays.

Si rien ne va plus du côté de Vyle-Tharoul depuis quelques semaines et un noyau décimé entre les arrêts prématurés et les blessures, cette défaite contre Wasseiges fait mal aux troupes de Pierre Genard. « Si le score est en effet lourd, ça reste une défaite. La prochaine rencontre contre Thisnes s’apparente à du bonus. » En face, Cédric Gratia jubilait après cette nouvelle prestation convaincante. « Si le score est forcé, les trois points sont entièrement mérités. Et au vu des autres résultats, il fallait absolument remporter ce match. On doit continuer à se battre de la sorte. » R.H.

Arbitre : Djetaba Biladjeta.

Cartes jaunes : Hay, Roussel, Dykmans, Luca, Dumoulin.

Buts : Thewis csc (1-0, 27e), Courtois sur pen (2-0, 3-0, 32e, 43e), Boxus (4-0, 87e).

WASSEIGES : Giot, Bauwin, Vanderweye, Roussel, Courtois (79e Vanhulst), Colard (83e Boxus), Hay, Dirick, Desmet, Dumoulin, Traquina Pereira.

VYLE-THAROUL : Thewis, Godelaine (46e Keita), Bonnano, Meiresonne, Luca, Maclot, Dykmans, Perez, Boccar, Pessotto, Martin.

Une semaine après la défaite surprenante contre Villers, Oreye se relance directement avec une plantureuse victoire face à la lanterne rouge. « Nous avons donc deux possibilités d’aller chercher le tour final : la dernière tranche ou aller chercher cette cinquième place. Avoir un attaquant dans le onze de base a permis à l’équipe de se créer plus d’occasions », note Jean-François Nossin. En face, Sébastien Baucamp reconnaissait la supériorité adverse. « On a essayé de faire du mieux qu’on pouvait, mais Oreye était très fort. On croit toujours au maintien, mais on se prépare déjà en vue de la saison prochaine… » R.H.

Arbitre : Roland Dumont.

Cartes jaunes : M.Albanese, Rossion, Larondelle, Darmont, D.Albanese.

Buts : Wasinski (1-0, 2e), Rossion (2-0, 6e), Larondelle (2-1, 7e), Olivier (3-1, 21e), Larondelle (3-2, 24e), De Keersmaecker (4-2, 39e), Olivier (5-2, 74e), Rossion (6-2, 75e), Ngon (7-2, 88e).

OREYE : Gomant, Salami, Kizedioko, Wasinski (61e Leloup), Thiéry (65e Ngon), De Keersmaecker, Rossion, Charlier (75e S.Lenoir), L.Smit, Hintzen, Olivier.

FRAITURE SPORTS : Baibai, M.Albanese, Franco (53e Chasseur), Sy (22e Andrien), Darmont (74e Champon), Prevot, Licata (61e Prunier), Larondelle, Fastré, D.Albanese, Dehalleux.

En l’absence d’un arbitre officiel, c’est Jean-Marc Maréchal qui a arbitré la rencontre de son équipe face à Wanze/Bas-Oha B. Et Laurent Mievis tenait à lui rendre hommage. « Il a été parfait dans ce rôle. Juste et droit. Cette victoire me fait plaisir, d’autant que j’ai vu une belle réaction de la part de mes jeunes joueurs. »

Son homologue stockali, de son côté, ne faisait pas une grande analyse. « Tout ce que je peux, c’est que j’en ai marre de voir l’absence d’arbitre. Je ne peux pas diriger mon équipe comme je le voudrais et dans notre situation, ça me frustre. » R.H.

Arbitre : Jean-Marc Maréchal.

Cartes jaunes : Perez Perez, Didricht, Degeer.

Buts : Wauthier (1-0, 16e), Perez Perez (1-1, 23e), Leclere (1-2, 75e), Abraham (2-2, 85e), Wauthier (3-2, 89e).

WANZE/BAS-OHA B : Lekeu, Berzolla, Lange, Pinsmaille, Lambotte, Ziémons, Péters, Abraham, Wauthier, Di Puma, Tombal.

STOCKAY B : Masset, Martelli, Lambotte, Degeer, Didricht, Perez Perez, Casamento, Smets, Leclere, Janssen, Grenson.