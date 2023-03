Football - P2A: Templiers a plié la partie en 45 minutes

Le sport a ensuite repris ses droits et Templiers a déroulé bien servi par un penalty rapide sifflé pour une faute de main contestée. Huccorgne réagit mais Spronck, seul devant Delbouille, dévisse sa reprise. Templiers est beaucoup plus efficace. Le virevoltant Cloes déboule à droite et adresse un centre tendu au point de penalty d'où l'inusable Morsat fixe la cible.

C'est ensuite au tour de Choukri de délivrer un caviar pour Saglam dont la reprise en un temps est de toute beauté. Et Morsat, à la réception d'un service de Saglam, de planter un triplé juste avant la pause. Le match est plié. "Mes joueurs ont parfaitement respecté les consignes, étaient très bien organisés et se sont montrés très efficaces", dira le coach nandrinois.

Eric Heine pointera, lui, la naïveté de ses hommes une fois menés à la marque. "On s'est jeté dans la gueule du loup." C'est donc avec une meilleure organisation mais aussi un handicap de quatre buts que Huccorgne a entamé la deuxième période. Et Delbouille de sauver les meubles coup sur coup devant Spronck puis Hassane. En face, Cloes trouve le poteau d'un superbe envoi puis Mazloum réduit méritoirement le score et Spronck, pas du tout en réussite, perd son duel avec Delbouille.

Le mot de la fin part du pied de Delbouille dont le coup de pied de but va chercher Jerosme derrière la ligne défensive visiteuse qui croit au hors-jeu. Le médian butte sur Couscheir mais Saglam suit et fixe le marquoir. Templiers peut désormais regarder devant lui. Huccorgne pas.

Arbitre : M. Raden.

Cartes jaunes: Depouhon, Cloes, Banza, Willems Alex.

Carte rouge: Larock (76e, directe).

Buts : Morsat (1-0 pen., 12e ; 2-0, 24e ; 4-0, 44e), Saglam (3-0, 35e ; 5-1, 82e), Mazloum (4-1, 66e).

TEMPLIERS : Delbouille, Godinas, Yerna, Cagnoni (81e Dormal), Morsat (71e Demoulin), Depouhon (59e Jerosme), Choukri (71e Minne), Gillard, Goffin, Saglam, Cloes.

HUCCORGNE : Couscheir, Beduin, Banza (46e Morana), Lejeune (53e Hassane), Larock, Willems Ant., Spronck (77e Hittouche), Willems Alex, Mazloum, Vreven (46e Sauvage), Oloa.