Football (P1): Wanze/Bas-Oha s'en sort bien et Faimes loupe le coche

Quoi qu’il en soit, les Sucriers ont livré une prestation médiocre et ils doivent s’estimer heureux d’avoir finalement récolté un point sauf que, vu les ambitions qui sont nées dans l’effectif au fur et à mesure des rencontres, le bilan des trois dernières rencontres est famélique.

De son côté, vu sa situation au général, les trois points auraient été les bienvenus dans l’escarcelle faimoise. Les Étoilés ont pu y croire pendant un certain laps de temps mais, vu les circonstances, finalement, un point est une belle opération pour les neuf joueurs qui ont achevé la rencontre abreuvés des conseils de leur coach, lui aussi renvoyé en tribune !

Ne tournons pas autour du pot, ce n’était pas un beau match. Les arrêts de jeu ont été nombreux et les maladresses techniques effrayantes à ce niveau. La dernière demi-heure est devenue plus palpitante non pas par la beauté du spectacle mais par l’intensité des duels qui dépassaient souvent la limite du tolérable.

De la première période, n’en parlons même pas… Dès l’entame de la seconde, un coup franc d’Arcadipane semait la confusion dans l’arrière-garde wanzoise et Venner en profitait pour ouvrir le score. Ce n’était pas volé. Quelques minutes plus tard, il aurait pu ou dû récidiver mais Tombal sortait un arrêt de grande classe. C’était sans doute le tournant de la rencontre. À un quart d’heure de la fin, les Sucriers obtenaient un coup de réparation après une faute indiscutable de Vinchent et Bisconti égalisait.

Arbitre: Maxime Poulain

Cartes jaunes: Petitpre, Moureaux, Venner, Arcadipane, Honay, Genette, Mottet

Cartes rouges: Walo (66e, directe), Venner (77e, 2CJ), Grommen (87e, directe)

Buts: Venner (0-1, 50e), Bisconti (1-1, 75e sur pen)

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Honay, Moureaux (61e Goosse), Mottet, Beaujean, Moulin, Rasquin, Adam (68e louis), Gilson, Bisconti, Denorme (86e Carraro

FAIMES: Houart, Arcadipane, Mostade, Genette, M. Renson, Mailleux, Simon, Vinchent, Tamoh (73e Grommen), Petitpre (35e B. Renson), Venner.