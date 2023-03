Football (P1): "Mon départ de Faimes m’attriste pour ma femme et mes enfants" assure Franck Walo, pas prolongé à Faimes en fin de saison

Pas en colère mais triste. C’est le sentiment qui résument les pensées de Franck Wal0 juste après l’annonce de son départ de Faimes en fin de saison. "J’avoue que je ne comprends pas bien, dit-il. On sort d’un 4/6 et on est dans une belle dynamique. On me reproche de ne pas avoir encore amené de joueurs ? Je n’en peux rien si les gars que je propose, on ne les contacte pas ou que certains déclinent l’offre. Oui, je suis triste car quand je pense que j’ai passé, ces dernières semaines, j’ai passé quatre soirées par semaine au club, je suis triste pour ma famille. Mais je vais maintenir mes engagements au club jusqu’en avril. J’ai un pacte avec mes joueurs. C’est vrai que le timing de la décision n’est pas le meilleur. Mais j’ai déjà dû éteindre quelques incendies depuis que je suis au club. Là, c’est le club lui-même qui a allumé la brèche. On va tenter que ça ne déborde pas en incendie…"