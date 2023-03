Football - P1: Les Geerois s’imposent envers et contre tout

Mais ce qu’il faut sans doute retenir, pour parler football à proprement dit, est le courage et la solidarité des Geerois dans la dernière demi-heure, eux qui évoluaient à neuf contre onze. Et malgré cette double infériorité numérique, la seule grosse alerte pour Aerts est venue d’une tête de… son défenseur Georges. Alors que Licour, par deux fois, a eu l’égalisation au bout du pied sans parvenir à faire trembler les filets, prouvant ainsi toutes les difficultés des Fizois à se créer des occasions… et à les concrétiser quand elles se présentent.

Et quand, en plus, les locaux se montrent inattentifs au début de chaque mi-temps, c’est clairement insuffisant pour revendiquer quoi que ce soit au terme d’un match de football. Car, après sept minutes de jeu, Nzembo juge mal la force du vent et voit sa passe en retrait de la tête être interceptée par Maxim Philippe. Ce dernier n’en demandait pas tant pour lober Firquet, sorti de ses cages. Rebelote dans le second acte, on joue depuis quarante seconde quand Henquet lance Docquier sur la gauche. Son centre tendu trouve Messina qui conclut de près.

Alors oui, entre-temps, juste avant la pause, Ledure, d’une superbe frappe en lucarne, avait remis les deux équipes à égalité. Mais c’était bien trop peu pour une équipe fizoise qui, pourtant, restait sur deux succès convaincants de rang. Mais, depuis le début de la saison, les Sang et Marine sont montés dans le wagon d’une montagne russe et ils semblent avoir décroché plus d’un tour gratuit dans le manège. Tout le contraire d’une formation geeroise qui est parvenue à relever la tête après avoir nagé en eau trouble durant plusieurs semaines. Et dans ces conditions très humides, les sports aquatiques ont bien plus la cote. Logique, non ?

Arbitre: Frédéric Habets, assisté de Claude Clermont et Randy Kyalumba.

Cartes jaunes: Grosdent, M.Philippe, Nzembo, Bouhriss, Wagemans, B.Philippe, Vandervost, Delvaux, Eyckmans.

Cartes rouges: M.Philippe (57e, 2e jaune), Bouhriss (62e, 2e jaune), B.Philippe (63e, 2e jaune).

Buts: M.Philippe (0-1, 7e), Ledure (1-1, 45e), Messina (1-2, 46e).

FIZE: Firquet, Damsin, Reuter, Gillard, Nzembo (46e Wynants), Eyckmans, Ledure (68e Denruyter), Vandervost, Massar (77e Mihesso), Licour, Wagemans.

GEER: Aerts, Grosdent, Georges, Fadda, M.Philippe, Bouhriss, Vigil Bajo, Henquet, Docquier, Messina (65e Delvaux), Cokgezen (86e Vandebosch).