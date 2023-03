Football - P1: Grommen et Faimes, c’est bientôt fini

Alors que le jeune milieu avait quitté Fize pour Faimes, une saison plus tard, le Hutois s’en va. "Après réflexion, je quitterai le club en fin de saison, confie Alan Grommen. Je souhaite un beau challenge et je prendrai le temps de la réflexion. Cependant, je reste focus avec Faimes jusque fin de saison. Je le serai à 100% et si possible avec mon frère qui quitte Waremme. Ce serait un rêve d’évoluer à ses côtés. "