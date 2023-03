Football - P1 : Flavien Massar et Fize se quittent sur le champ.

Un départ de plus à signaler à Fize. Celui de Flavien Massar, qui était arrivé de l’équipe B de Marloie lors du dernier mercato estival. C’est le deuxième départ annoncé ce week-end après celui de Johann Licour samedi. En effet, l'ailier et le club se séparent dès à présent. "On n'a pas apprécié qu'il encourage Fize à sa sortie" commente Jean-Guy Eyckmans. Oui, Fize aura un tout autre visage la saison prochaine.