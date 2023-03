Football - P1: À dix, Hannut sauve son match

Un peu groggy suite au but rapide, et au mauvais état du terrain, Hannut se faire rapidement acculer dans sa défense et subit à de nombreuses reprises les débordements et la vivacité de Sacha Meunier qui parvient à transpercer la défense. À la 28e minute, Hannut se retrouve à 10 après une carte rouge directe pour Laurent Père, suite à un coup volontaire envers son adversaire. Quelques minutes avant la mi-temps, Bauwens manque d’alourdir le score pour Hombourg avec une tête trop croisée qui passe à côté du goal.

En début de deuxième période, Hannut semble avoir changé de visage et se montre beaucoup plus combatif et porté vers l’avant. Une bonne chose pour l’équipe à domicile qui avait jusque-là zéro tir cadré à son actif. Le sort semble être avec Hannut: à la 73e minute, Degueldre pousse le ballon au fond des filets. L’équipe de Marco Crotteux semble être dans une phase ascendante qui va continuer avec la montée au jeu de Mathys Leloux qui, avec Missé Missé, va se procurer les deux plus grosses occasions de la rencontre: un face à face pour Missé Missé, lancé par Leloux, qui manque son tir et un magnifique centre de Missé Missé pour Leloux qui ouvre trop son pied et dévisse sa frappe, qui passe au-dessus de la transversale.

Un partage qui reflète bien la rencontre.

Arbitres : Simon Corbay, assisté de Geoffrey Dehalleux et Cosmin Ionut Negura

Cartes jaunes: Bartholomé, N. Henrot, Schwontzen, Hick, Ouchan, Dreze

Carte rouge: Père (28e, directe)

Buts : Bauwens (0-1, 7e), Degueldre (1-1 csc, 73e)

HANNUT : Ndiaye, Javaux, Ouchan, Spadaro, Père, Drèze Geuns, Adrovic, Lo Presti (68e Proix), Henrot (77e Leloux), Missé Missé

HOMBOURG : Stassen, Denoël (85e Beckers), Schakers, Schonbdrodt (51e Dorthu), Meunier, Schwontzen (70e Wets), Bauwens, Baltus, Hick, Bayard, Bartholome (50e Degueldre)