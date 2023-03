Football - D3 ACFF B: Huy se déchaîne sur Herstal

Si les Hutois rentrent bien dans leur match et touchent le montant sur une frappe lointaine après quelques minutes de jeu, c'est bien Herstal qui fait trembler les filets en premier. Julien Mbazoa profite d'une défense adverse brouillonne pour ouvrir la marque après seulement dix minutes de jeu (0-1). Huy est KO d'entrée et met quelques instants à s'en remettre. C'était sans compter sur Lionel Bankwe, le gardien de Herstal, qui offre l'égalisation à la suite d'une grosse faute de main sur frappe lointaine d'Altin Muaremi à la 33e (1-1).

En seconde période, rebelote. Huy entame de la pire manière qu'il soit le second acte en concédant un penalty neuf minutes après la reprise. Wanderson ne tremble pas et convertit le penalty (1-2). On pense alors que la spirale négative dans laquelle Huy est englué depuis plusieurs mois va se poursuivre mais c'est tout l'inverse qui se produit. Tout d'abord, Morana, auteur de la faute sur le penalty, se rachète en reprenant victorieusement un corner de la tête à la 57e (2-2). Ensuite, Dorian Boussard débloque son compteur buts cette saison et crucifie le gardien adverse. La suite de la rencontre est un long chemin de croix pour Herstal. Le but du break est à mettre à l'actif de Papalino qui signe le 4-2 d'une frappe lointaine à la 78e. Deux minutes plus tard, Dorian Boussard y va de se doublé (5-2). Rentré quelques instants plus tôt, Mattéo Raia parachève le beau travail de son équipe dans les arrêts de jeu (6-2).

Arbitre: Thibaut Patris

Cartes jaunes: De Brouwer, Dongala, Marly

Buts: Mbazoa (0-1, 10e), Muaremi (1-1, 33e), Wanderson (1-2 sur pen, 54e), Morana (2-2, 57e), Boussard (3-2, 62e), Papalino (4-2, 78e), Boussard (5-2, 80e) Raia (90e, 6-2)

HUY: Marly, David, Loyaerts (74e Raia), Loyaerts, Kabombo, Papalino, Morana, De Castris, Boussard (81e Pollina), Nzoigba, Muaremi (60e Obaker).

HERSTAL: Bankwe, Audoor, Botterman, Benothman, Sixset (33e De Brouwer), Mbazoa, El Farsi (68e Fatih), Jamart (52e Berber), Sylla (52e Dongala), El Guendi, Wanderson.