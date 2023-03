Football (D2 ACFF) Verlaine concède un nul logique

Sur le podium avant la partie, Verlaine vise logiquement le tour final. Défait lors de son déplacement à La Louvière, il avait à cœur de renouer avec la victoire face à Jette. Une équipe qui lutte pour sa survie en D2 ACFF. Mais comme toutes les confrontations dans cette série sont indécises et parfois surprenantes, les locaux avaient intérêt à être concentrés dès l’entame. Ce qu’ils firent de main de maître. À peine le cuir mis en jeu, un corner de Barry était repris de la tête par Feugna. Son ballon touchait un défenseur avant de filer dans le but (1-0). Sur le velours, les Verts ne poursuivaient pas sur leur lancée. Au contraire, c’étaient les Jaune et Bleu qui les bousculaient. De Marree, dans le petit rectangle, plaçait sa tête à côté. À l’approche du premier quart d’heure, les Jettois voyaient leur but annulé pour hors-jeu. Dengis, lui aussi, glaçait le stade lorsqu’il loupait une passe en retrait. Heureusement, il récupérait le cuir avant Some. En fin de première armure, les locaux sortaient de leur torpeur. Ramadani de la tête et Jamar, seul devant le gardien oubliaient de doubler la mise.