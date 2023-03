Football - D2 ACFF: Réduits à dix, les Stockalis méritaient bien mieux

On joue depuis une vingtaine de minutes lorsque Niankou perd un ballon au milieu de terrain, le capitaine tente de récupérer son erreur mais accroche fautivement son opposant. L’arbitre n’hésite pas une seule seconde et renvoie au vestiaire le solide médian. Stupeur sur le banc stockali qui ne comprend pas la sévérité de la sanction. "C’est totalement absurde car le contact est léger. De plus, il restait encore deux défenseurs derrière donc ce n’est pas une situation de dernier homme" pestait Manu Valoir.

Réduits à dix, les Hesbignons ne vont pas devenir ridicules pour autant. Que du contraire, ils continuent de dominer même après la pause. Après avoir loupé deux grosses occasions, les Rouge et Noir vont finalement voir les Bruxellois recoller au score sur une tête puissante de Makate Bokoya.

Le temps passe et les débats perdent quelque peu en intensité. Alors qu’ils pensent décrocher un partage, Nézer et consorts vont finalement s’incliner dans les ultimes instants. "On doit gagner ce match, l’exclusion conditionne tout le reste de la rencontre. Quand tu dois jouer à dix au bout de dix minutes, ça complique fortement les choses. Je n’aime pas parler d’eux mais l’arbitre n’a pas été au niveau " pointait Manu Valoir.

Reste maintenant aux siens à évacuer cette frustration pour se concentrer au plus vite sur le derby qui les attend face à Verlaine ce dimanche.

Arbitr e : Alexis Magas.

Cartes jaunes: Antonio, Nézer.

Carte rouge: Niankou (directe, 25e).

Buts: Alonzo Rodriques (0-1, 20e), Makate Bokoya (1-1, 65e), Lopes Ribeiro (2-1, 90e + 6).

UNION SAINT-GILLOISE B: De Bolle, Lopes Ribeiro, Antonio, Huygevelde, Asoma, Makate Bokoya, Salah, Mendoza, Lemaire, Berradi (78e Asri), Asaidi.

STOCK AY: Alfieri, Raynae, Niankou, Boumediane, Jurdan, Pannier, Ronvaux, Rodrigues Alonzo (86e Libert), Bouhlal (85e Custinne), Nézer, Sternon (82e Özer).