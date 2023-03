Rebecq-Hamoir: 3-0

La saignée se poursuit pour Hamoir, battu 3-0 à Rebecq samedi soir. C’était 1-0 à la pause avant de voir les Brabançons passer devant dans les 25 dernières minutes.

Verlaine-Jette: 1-1

Après 3 minutes, Feugna ouvrait le score de la tête 1 0. Ensuite, Verlaine perdait un peu le fil du match.

À la reprise, le match s’animait enfin. Les occasions se multipliaient dans les deux camps. Suite au pénalty de Dengis, Cruz rétablissait la parité 1 1 71e. Match nul logique.

Warnant-Solières: 3-1

Dans ses bons moments, Warnant a profité pour se mettre à l’abri. Mabanza de la tête ouvrait le score 1 0 3e. À la reprise Fransolet sur pénalty doublait la mise 2 0 46e. Aharrah d une belle frappe mettait Warnant à l’aise 3 0 58e. Van Coppenolle sur pénalty réduisait la marque 3 1 65e

Union St Gilloise-Stockay: 2-1

Première défaite depuis longtemps pour des Stockalis par un adversaire solide comme on le savait.

Waremme-Dison: 1-2

Encore une fois, Waremme a été poursuivi par la guigne avec un but encaissé sur penalty. Bourard d’une frappe tendue avait redonné espoir aux siens mais un coup franc décentré de Demarteau faisait directement mouche pour scinder cette nouvelle défaite. Buts: Legros (0-1 sur pen., 12e), Bourard (1-1, 30e), Demarteau (1-2, 75e)

Division 3 ACFF

Huy-Herstal: 6-2

Surpris d’emblé par un but hestalien à la 9e, Huy a su réagir par l’intermédiaire d’Altin Muaremi qui égalise sur une frappe lointaine. En seconde période rebelotte, Herstal reprend les devant sur penalty via De Jesus. La suite n’est qu’une formalité pour Huy qui retourne la situation. Une égalisation de Morena suivi d’un doublé de Boussard, d’un but de Papalino et un dernier de Raia donnent au score des allures définitives. 6-2, score final.

Provinciale 1

Fize-Geer: 1-2

À neuf contre onze pendant plus d’une demi-heure, Geer a tenu bon au courage face à une formation de Fize qui n’a pas exploite sa double supériorité numérique.

Buts: Philippe (0-1, 7e), Ledure (1-1, 45e), Messina (1-2, 46e).

Wanze/Bas-Oha-Faimes: 1-1

Un spectateur neutre peu au courant du classement de la P1 n aurait pas pu deviner l écart chiffré entre les deux équipes.

Mieux même au nombre d occasions réelles, Faimes méritait de l emporter mais les Faimois ont terminé le match à 9 !

Buts: Venner 0-1 ; Bisconti 1-1 sur penalty

Hannut-Hombourg: 0-2

En première mi-temps, Hombourg prend rapidement la possession du ballon et parvient à ouvrir le score rapidement. En deuxième mi-temps Hannut se procure ses premières occasions. Un résultat partagé qui résume bien la rencontre.

Buts: Bauwens (0-1, 7e), Degueldre contre son camp (0-2, 72e)

Provinciale 2A

Templiers – Huccorgne 5-1

Les Nandrinois n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire. Servis par un penalty rapide transformé par Morsat, les hommes de Pierre Sougnez menaient 4-0 à la pause. Huccorgne remonte avec de bonnes intentions et réduit logiquement le score avant d’être réduit à dix suite à l’exclusion injuste de Larock. Précieux succès des Nandrinois. Buts: Morsat (12e, 24e, 44e, 1-0 pen., 2-0, 4-0), Saglam (3-0, 35e, 5-1, 82e), Mazloum (4-1, 66e).

Braives-Ouffet: 3-0

Ça y est, Yannick Pauletti a trouvé le chemin de la victoire avec ses nouvelles couleurs. Bien aidés par un penalty accordé généreusement, les Braivois auront su concrétiser leur possession en seconde période. Pour les Ouffetois, il faudra se reprendre rapidement dans des matchs plus abordables.

Buts: Bawin (1-0 sur pen, 55e), Vangerven (2-0, 71e), Mazuy (3-0, 87e), Dokens (4-0, 90e), Giavon (4-1 sur pen, 90e + 4).

Momalle-Xhoris: 2-2

Dans un match engagé entre deux équipes qui voulaient la victoire, Momalle a pris l’avantage en première période via Sanna chaque fois servi par Hotton. Après la pause, Xhoris a égalisé grâce à un penalty peu évident accordé par l’homme en noir. Malgré une domination locale, les Momallois ne parviennent pas à reprendre l’avantage.

Buts: Sanna (1-0, 29e), Bebronne (1-1, 31e), Sanna (2-1, 38e), Lawarrée sur pen (2-2, 50e)

Provinciale 3A

Crisnée-Racour: 7-1

En course pour le tour final, Crisnée s’est montré intraitable malgré un premier quart d’heure en délicatesse. Grâce à cette victoire, les Crisnéens sont définitivement en course pour le tour final.

Provinciale 4A

Couthuin B-Hannut B: 1-1

Dans l’ensemble du match, les occasions sont partagées, tout comme le score. Les deux équipes se quittent dos à dos sans réellement briller. Trop de déchets et donc peu de buts…

Buts: Geuquet Th. (1-0, 40e), Pantot (1-1, 89e).