basket-ball (R2): dix minutes d’absence pour Huy

Maintenant, on sentait bien que le jeu intérieur mosan n’était pas dans un grand jour et avait du mal à trouver ses marques. Dès lors, lorsque les joueurs du périmètre de Belleflamme ont commencé à hausser le ton des deux côtés du terrain, le match a rapidement basculé. Plus moyen de trouver des espaces libres et, quand c’était le cas, les shoots ne rentraient plus. Huy se retrouvait limité à 8 malheureux points (5 de Royen et 3 de Paeleman) sur les 10 minutes suivante alors que, de l’autre côté du terrain, plus moyen de ralentir les visiteurs prenant feu. Un 8-26 impressionnant de la part de visiteurs tranchant et incisifs. Un terrible passage à vide mortel à ce niveau de compétition et dont il n’était évidemment pas possible de se relever, tout l’effectif adverse étant rentré dans la partie.

Au regard de la réussite hutoise, on savait que le 25-43 de la pause serait insurmontable pour les locaux. Maintenant, pendant 20 minutes, Huy allait se battre avec ses armes. Trouvant une meilleure assise défensive, les Jaunes et Noirs pouvaient continuer à travailler et à tenter de poser leur jeu. Équilibrant les échanges, avec Njoumegni apportant quelques points pour aider le duo Jaco-Royen, les 20 dernières minutes étaient agréables à suivre.

Maintenant, pas de quoi vibrer non plus ou croire, un seul instant, que la maîtrise visiteuse allait pouvoir être remise en question. Même avec le banc au jeu, Belleflamme restait maître de la partie, avec 5 joueurs dans les doubles chiffres et une maîtrise de la raquette contre laquelle Huy ne pouvait rien.

30-29 dans le 2e acte, Huy pouvait cette fois sortir la tête haute de la partie, devant encore reconnaître la supériorité de son adversaire, mais en ayant montré de belles choses. Pour la toute dernière ligne droite, les adversaires seront encore plus solides et il faudra trouver un meilleur équilibre et plus d’impact pour tenter de rester dans les matchs.

QT : 17-17, 8-26 (25-43), 16-20 (41-63), 14-15.

HUY : Jaco 16, Danze 3, De Neve 0, Royen 18, Paeleman 5, Bennardo 0, Njoumegni 9, Maah4.

BELLEFLAMME : Bernaerts 2, Jacoby 11, Proesman 10, Leclercq 10, Authelet 12, Matumuini 7, Jamar 2, Mathy 14, Desoleil 9, Nchimi 1.