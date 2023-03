Basket-ball (R1): Waremme a presque fini le travail

Un meneur qui a manqué, défensivement, sur un périmètre liégeois faisant immédiatement mal. Heureusement, Germay mettait les 5 premiers points de l’équipe alors que Gaudoux et une bombe de G Ceulers permettaient de limiter la casse après 10 minutes très complexes (17-21).

Bien trop encaissé par la meilleure défense de la série qui allait rapidement se reprendre. Faisant tourner son effectif, Angelucci trouvait la bonne carburation. Moray mettait ses premiers paniers, Bully des lancers et le 5-0 d’Archambeau permettait de passer devant. 44-38 à la pause, les Hesbignons avaient retrouvé la justesse de leur jeu des deux côtés du terrain et la maîtrise totale de la rencontre.

Aves un Batardy combatif et les paniers de Dykmans, les visiteurs reprenaient bien la rencontre, dans l’intensité et l’agressivité positive de leur début de partie. Malgré l’exclusion de Desutter (Antisportive puis technique), les Liégeois recollaient à 61-58 et on assistait à une très belle fin de match.

Sans paniquer la moindre seconde, Horrion plantait une bombe pour lancer le money-time ou, collectivement, les Wawas alimentaient parfaitement Gaudoux en ballons. Dans la raquette, aux lancers puis à trois points, le meilleur marqueur de la saison hesbignonne faisait encore parler la poudre pour maîtriser toutes les dernières actions et maintenir la magnifique invincibilité locale au Pôle Ballons.

En cas de victoire la semaine prochaine à Loyer, ou de revers de Waterloo, Waremme sera champion de la série. Un titre purement honorifique puisque le groupe arrêtera son activité mais, aussi, parce que cette saison, comme en R2, le gagnant de la phase régulière ne reçoit rien d’autre que son ticket pour les playoffs. "Le champion est celui qui gagnera les playoffs ", peut-on lire dans le nouveau règlement. Maintenant, peu importe l’administratif, la semaine prochaine, les Wawas pourraient faire la fête.

QT : 17-21, 27-17 (44-38), 17-20 (61-58), 20-17.

WAREMME : Bully 12, G Ceulers 3, Archambeau 6, Germay 8, Kamel 2, Horrion 10, Moray 10, Cools 3, Gaudoux 27.

ESLU : Deprez 12, Desutter 3, Ventat 9, Batardy 11, Lodonou 2, Lejeune 9, Dykmans 10, Castagne 17, Mathieu 2.