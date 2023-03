Football (P3A) : Nicolas Valente et Strée, c’est déjà fini

C’est déjà la fin entre Strée et Nicolas Valente. Celui qui, au coaching, avait remplacé Franck Walo le 25 novembre dernier n’est déjà plus le T1 stratois. Le club stratois a ainsi expliqué la rupture entre les deux parties dans un communiqué ce vendredi soir déjà. “Il me revient aujourd’hui la responsabilité de vous annoncer une décision, de commun accord, prise par le club et le staff. Pour des raisons diverses, nous nous sommes entendus avec ⁨Nicolas Valente⁩ et nous avons convenu que nous ne continuerions pas notre collaboration en tant que club et son T1. Au nom du comité, et en tant qu’ancien coéquipier, je pense qu’il est plus qu’important de remercier Nico pour l’ensemble de tout ce qu’il a apporté à l’équipe au cours de ces saisons passées ensemble. Il fait partie de ces gens du milieu footballistique provincial qu’on ne peut qu’apprécier, explique Pierre Crochet. Pour le match de ce dimanche, et les prochaines échéances, je vous tiendrai informés de comment nous allons procéder.”