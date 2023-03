Volley (Liga): deux victoires de rang, cela n'est plus arrivé depuis le 5 novembre 2022 pour Waremme

"C’est un adversaire redoutable, glisse Frédéric Servotte. Je suis certain qu’Achel voudra nous bousculer. Ce ne sera pas une partie de plaisir." En championnat, on se souvient que les Wawas avaient concédé une lourde défaite à domicile avant de prendre leur revanche le 21 janvier dernier dans la salle d’Achel. "Ce sera du 50/50, assure le coach hesbignon. De notre côté, tout le monde va bien. J’aborde cette mini-compétition très sereinement car on n’a pas de pression. C’est une série de finales à jouer, tout simplement. Je veux, par contre, que mes hommes se battent sur chaque balle et ne lâchent rien."

Et l’Europe dans tout ça ?

"C’est beaucoup trop loin car la route est super-longue. C’est compliqué de se projeter là-dessus. La meilleure façon pour avancer c’est de prendre étape par étape sans s’emballer, commente Frédéric Servotte. Personne ne pense à ça chez nous. On sait qu’on doit tout donner et puis on fera le bilan dans quelques semaines. Si on termine septième ou huitième, on devra jouer une demi-finale face à des équipes de play-off 1. Ce sera, quoi qu’il arrive, du très lourd."

En attendant, Waremme entend bien confirmer son excellence forme. Deux victoires de rang, cela n’est plus arrivé depuis le 5 novembre 2022. Un bail !