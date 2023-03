Football (P4A): Jehay B en pleine bourre avant de recevoir Amay B

Dans le camp d’en face, Claude Bolly ne se voile pas la face . "Ce sera très compliqué et on espère ne pas prendre une casquette, dit-il. On a gagné qu’une seule fois et j’espère toujours atteindre la série de quatre victoires. Moi, j’y crois et je sais que les joueurs en sont capables." Pour espérer un miracle ce dimanche, les Amaytois, qui évolueront toujours sans gardien, devront mettre les bouchées doubles. "Il faudra batailler ferme et se donner à du 200% sur chaque ballon", assure Claude Bolly qui cherche toujours un club pour la saison prochaine.

Arbitre: Jean-Marc Renier.

JEHAY B: tout le groupe est disponible. "J’aurai la chance de compter sur plusieurs joueurs des U21, étant donné que les jeunes ne jouent pas ce week-end", explique Antoine Thomas.

AMAY B: Magosse, Hagelstein, Trillet, Belotte, Linotte, Delforge, Salina, Bernard, Kazani, Vanard, Felten, Hubert, Nieland, Heremann.