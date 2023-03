Football (P3A): Crisnée veut s’offrir un beau défi face à Racour

"Racour a toujours été une équipe difficile à manœuvrer et à battre. Ils se battent pour leur survie et nous pouvons donc nous attendre à un gros combat au vu des conditions météo. Il faut être lucide et se dire qu’il faudra se battre et ne peut-être pas s’attendre à du beau football."

Et si l’entraîneur de Crisnée perd à nouveaux quatre joueurs, suspendus, Racour n’est pas bien mieux. Depuis de nombreuses semaines déjà, les Hesbignons n’ont plus remporté la moindre rencontre. Sébastien Bertrand, qui avait remplacé Eddy Van Roosendael à la mi-saison, s’attend à une partie très difficile. "Je reste toujours évidemment motivé dans cette course au maintien, souligne le T1. Maintenant, j’espère que ça sera le cas des joueurs et même ceux qui comptent s’en aller à la fin de la saison. Notre cas est préoccupant, on doit jouer pour notre survie donc on va faire tout ce que l’on peut mais cette semaine a été particulièrement compliquée au vu de la météo. Je m’attends à une rencontre sous haute intensité et c’est justement là où nous pêchons pour le moment" conclut, avec une certaine forme de fatalisme, Sébastien Bertrand.

Arbitre: Cédric Dogmans.

CRISNEE: Pirlet, Willems, Bodart, Vergalito, Diaz (?), Matagne, Leseur, Omarkly, Tavolieri, Lorenzon, M’Hamdi, Reginster, R.Kremer, Annoe. Marneffe, Beneux, Copelli et Delville sont suspendus.

RACOUR: Destat, Allard, Mahieu, Bertrand, Smetz, Henrioulle, Burton, Darte, Sikpe, Gysemberg, Bertrand, Djobokou, Vigneron, Rasquin, Breuwer (?). Demeulemeester est suspendu.