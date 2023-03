Football (P2A) - Loïc Puits (Amay): "Oui, nous sommes frustrés mais on garde espoir"

Et ce dimanche, à Jehay, Amay a-t-il une chance de forcer un résultat positif ? "Nous abordons malheureusement ce derby sans quatre éléments suspendus et non des moindres: Shama Buana, Dupuis, Santoro et Amanaki. Néanmoins, cela reste un derby et vu les conditions météorologiques, cela risque d'être davantage une bataille qu'un match de foot. Mais nous jouerons notre chance à fond."

Philippe Gustin abonde dans le sens de son homologue. "Les premières minutes seront jouables et il faudra essayer de faire la différence à ce moment-là car, après cela, pourrait être une bataille de tranchée. Le physique va donc être un paramètre important. Et qui dit physique dit mental, poursuit le coach jehaytois qui a apprécié la remise en question de son groupe après le mauvais match face à Templiers. Cela prouve que les gars sont bien dans leur tête et prêts pour les échéances compliquées qui nous attendent. À commencer par Amay qui trouve le chemin des filets à chacune de ses sorties", ponctue le T1 qui devra lui composer sans M. Derenne, Vitoux et Volont.