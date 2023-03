Football (P2A) - Bernard: "Viser un sans-faute"

Xhoris est la première équipe à avoir contraint Momalle à la défaite et paradoxalement, ce jour-là, les Momallois ont décroché le gain de la tranche et donc leur ticket pour le final. Un dernier carré que les Condrusiens avaient rejoint la saison dernière mais dont ils sont loin aujourd’hui. "Mais mathématiquement nous restons dans la course", souligne Pol Bernard qui explique le parcours moins performant de son équipe "par les nombreuses blessures qui l’ont affectée depuis le début de la saison. Malgré cela, notre championnat n’est pas fini. Il nous reste huit rencontres dont deux Top 5, Momalle et Jehay. Pour espérer nous immiscer dans le quintet de tête nous devons réaliser un sans-faute qui passe donc par un succès à Momalle. Nous allons y évoluer avec nos armes et l’esprit de famille qui nous anime. Quelle attitude adopter en Hesbaye ? Nous devons rester solides derrière, éviter de nous projeter vers l’avant de manière inconsidérée. C’est comme cela que nous évoluons depuis quelque temps. On essaie de garder le zéro derrière en sachant qu’à un moment donné on se créera l’une ou l’autre opportunité. Nous avons récemment pris le meilleur sur Braives comme ça", ponctue celui qui, à 24 ans, va rempiler pour une sixième saison dans le club de son village.