Football - P1: Hannut peut vite passer du bonheur au malheur

Plus que huit matchs à jouer, un quart du championnat. Cette saison 2022-2023 entre dans sa dernière ligne droite et les décisions commencent à tomber. Une période qu’apprécie Marco Crotteux, le coach hannutois. "Tout le monde joue pour gagner car beaucoup d’équipes ont encore quelque chose à décrocher. C’est une belle période, cela rajoute un peu de tension, un peu de pression. On peut vite passer du bonheur au malheur et inversement. C’est pour cela qu’on aime le foot ", abonde le coach hannutois.