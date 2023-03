Football (P1) : Fize - Geer ou la tournée d’adieux de Bertrand Vandervost et Mike Grosdent

Bertrand Vandervost, Mike Grosdent, pourquoi avoir décidé de quitter votre club respectif ?

Bertrand Vandervost : J’ai donné tout ce que j’avais à donner au club. C’était, à mes yeux, le bon moment pour prendre des chemins différents. Et ce, après neuf saisons. J’ai beaucoup réfléchi, j’ai toujours tout donné pour le club, mais j’étais au bout de quelque chose. Je n’avais pas envie de faire la saison de trop, je ne suis pas un tricheur.

Mike Grosdent: Dans mon entourage, quand j’ai dit que je quittais Geer, personne ne me croyait. Maxime Philippe croyait même que je rigolais. Je suis têtu, mais je n’arrive pas à passer au-dessus. Je ne suis pas d’accord avec la direction que prend le club. J’ai expliqué la même chose au coach, je ne pense avoir rien dit de mal.

Vous êtes fier du parcours accompli depuis votre arrivée à Fize et Geer ?

B.V.: Évidemment. Je suis arrivé alors que l’équipe était en P2 et nous sommes montés directement en P1 via le tour final, c’était l’objectif. On a réussi à faire de fize une valeur sûre de P1, tout en remplissant à chaque fois les objectifs. Nous ne sommes pas passés loin de faire monter le club en nationale. Fize est devenu un club respecté.

M.G.: L’année où je suis parti (NDLR: à Wanze/Bas-Oha), ils ont été champions. Tout ce que je souhaite, c’est que quand je pars, ils soient champions. Je sais que le club est ambitieux. Je suis encore plus motivé car il y a, à Geer, des gens que j’apprécie. J’ai envie de partir avec un tour final et, pourquoi pas, la montée, ce serait encore plus beau.

Vous regrettez la manière dont votre long parcours se termine ?

B.V.: Non, je pars en mon âme et conscience. Je n’ai pas de regrets à avoir même après avoir annoncé ça. Je ne me suis jamais demandé si j’avais bien fait ou pas, c’est mon choix.

M.G.: Je suis quelqu’un de franc. J’aurais pu écrire sur les réseaux sociaux que je m’en allais ou prévenir les journalistes. Mais non, les premières personnes au courant ont été les deux coachs. On s’est expliqué. C’est sûr qu’il y a certains déçus, et je suis déçu de quitter aussi, mais j’ai mes convictions et je ne souhaite que du bonheur à Geer. Si je vois Geer en D3 dans deux ans, je serais content, j’aurais peut-être mis ma petite pierre à l’édifice. Et peut-être que le club doit passer par là pour aller en D3.

Comment voyez-vous le match de ce dimanche ?

B.V. : Contre Geer, c’est toujours très serré, notamment tactiquement. Ces matchs se jouent à peu de chose, sur des détails. Celui qui prend l’ascendant a un gros avantage, il faudra faire en sorte de prendre ce match dès le début sérieusement. Geer n’est pas troisième par hasard à ce moment de la saison.

M.G.: Je pense qu’on a envie de rester à notre troisième place, on n’a pas envie de redescendre. À part aller chercher la gagne et les trois points, on n’a pas le choix. Mais ce ne sera pas évident, on le sait. Fize se doit aussi de prendre des points.

Enfin, votre prono pour ce match ?

B.V.: 2-1. S’il y a un petit but de ma part, tant mieux. Mais je n’en fais pas une obsession.

M.G.: 0-1, Aerts garde le zéro et un goal de Vigil Bajo. Soyons solides derrière, comme Geer en début de saison, tout en allant chercher une petite faute dans le rectangle.

Arbitre: Frédéric Habets, assisté de Claude Clermont et Randy Kyalumba.

FIZE: Firquet, Nzembo, Massar, Gillard (?), Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Licour, Ledure, Denruyter, Wynants + 2 joueurs à désigner. Demaerschalk et Ki Vieira sont suspendus. Gillard (mollet) est incertain.

GEER: Aerts, Georges, Bouhriss, Henquet, Grosdent, Messina, Bekaert, Docquier, Philippe, Fadda, Vervoort, Delvaux, Vandebosch, Vigil Bajo, Cokgezen.