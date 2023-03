Football (D3 ACFF) - Huy commence à oublier ce qu’est un succès: "Je pense que ça va aller mieux"

Dans le vestiaire, on tente tant bien que mal de positiver malgré une situation qui perdure. "Tout le monde était dans le flou par rapport à l’avenir du club, reconnaît Christian Nzoigba, dont le surnom Saï Saï lui a été donné par Leslie Bamona en référence à un comédien congolais. Maintenant que tout le monde commence à être fixé, je pense que cela va aller mieux. Il reste quelques matchs, on doit tous les jouer à fond et prendre du plaisir. "

Avant de penser à sa nouvelle crémerie… ou pas puisque le médian de 21 ans portera les couleurs de l’Union Hutoise la saison prochaine. " Le choix a été compliqué car tout le monde partait, reconnaît-il. Mais après avoir eu des discussions avec le coach, j’ai été rassuré. Si je me sens prêt pour la D2 ? J’espère qu’on y sera en tout cas. Je sais que je devrai bosser plus mais je pourrai m’adapter. En tout cas, je sais qu’on aura une équipe compétitive. "

Mais avant de penser à cela, il y a une rencontre face à Herstal, mal en point également, à disputer. "Face à mon ami Willy Bamona (NDLR: l’ancien Hutois). J’espère qu’il fera attention à ses jambes ", rigole Saï Saï. "C’est une équipe avec de l’expérience et des qualités. Ce ne sera pas un oiseau pour le chat car cette équipe lutte pour sa survie", prévient Axel Marchand. Car si la zone rouge semble loin pour les Hutois, tout peut aller très vite…

Arbitre: Thibaut Patris, assisté de Thomas Wiggers et Arsène Yimele.

RFC HUY: Manu Papalino effectuait sa sélection ce vendredi soir. Frantim est suspendu. Pantot et Passarello sont toujours blessés.