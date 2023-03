Un départ à signaler du côté de Verlaine. Noah Miévis, l’ailler de 20 ans, s’en ira en fin de saison. "Je veux jouer plus souvent et plus régulièrement, dit-il. Je cherche donc un autre défi en D2 ou en D3 ACFF. Après, je ne ferme aucune autre porte pour un autre défi…" Hop, un joueur en plus sur le marché.