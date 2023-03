Football (D2 ACFF): Hamoir doit se relever pour se sauver au plus vite

Trois revers et des résultats qui font tiquer. Hamoir ne traverse pas la période la plus faste de son histoire. L’aller où Hamoir avait tenu tête à Rebecq, avec un 1-1 final, semble loin. "En plus, on aurait dû le gagner, assure Raphaël Miceli. Mais on avait raté nos occasions de but et ça n’avait pas fini comme on l’espérait. On verra ce que cette rencontre retour nous réserve. "