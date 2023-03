Football (D2 ACFF): Antoine Deflandre: "Je dois être bon"

C’est lentement mais sûrement la fin pour Waremme. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Stade dont la descente est de plus en plus un fait. "Cela va être compliqué, je l’avoue, dit Henri Verjans. Mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Moi, j’y crois encore. Et quand ce ne sera pas possible, ben, on en tirera des conclusions…"