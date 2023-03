Basket-ball - Régionale 2: Les Hutois ont des excuses à présenter face à Belleflamme B

Samedi dernier, dans la salle de Haneffe, l’Union Huy est retombé dans tous ses travers. Une situation qui a passablement énervé le coach Jovenau et cela s’est rapidement vu. "J’ai été déçu par le comportement de mon équipe alors que nous étions dans une excellente dynamique depuis la reprise. On a réussi à avancer et travailler pour atteindre cette première victoire et voir, directement dans la foulée, tout se déconstruire, c’est frustrant. Avant même de parler basket, il y a l’attitude. Deux joueurs n’arrivant que 25 minutes avant le début de la rencontre, cela posait de mauvaises bases. Puis, toujours humainement, je n’ai pas revu la concentration, l’application et l’envie dans le chef de mes joueurs. Plusieurs sont complètement passés à côté de leur match, quelques-uns ont su relever la tête, mais pas suffisamment pour équilibrer un peu les débats. Intrinsèquement, nous étions déjà inférieurs à Haneffe mais, dans l’attitude aussi, il y a eu un gouffre et cela fait très mal quand on n’a de cesse de tenter de mettre en place la meilleure mentalité possible pour tenter de performer au basket."