Basket-ball (régionale 1): Sans Moray, Waremme va-t-il survivre ?

Au moment d’écrire ces lignes, il ne manque déjà plus que deux succès avant de voir l’ABC Waremme sacré champion. On se prépare donc du côté des Hesbignons même si ce timing pourrait même être avancé en cas de revers de Waterloo ces prochaines semaines. "Mais une chose à la fois", continue de répéter Alban Angelucci qui préfère regarder match après match. "Nous allons d’abord tenter de passer notre propre match car on sait que ce ne sera pas facile de battre Esneux Saint-Louis. "