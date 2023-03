Basket-ball - D3: Comblain entame sa tournée du titre

Mais c’est un énorme match qui attend L’hoest et ses coéquipiers avec un déplacement à Flenu, un club très ambitieux qui a très longtemps été le danger numéro un des Comblinois mais qui vient de perdre plusieurs rencontres pour se retrouver troisième avec sept défaites au compteur.

Un déplacement pour lequel le "Mailleux" a encore organisé un car de supporters qui tenteront de booster un groupe qui tentera d’aller chercher une 17e victoire consécutive. " Nous partirons même avec un car de 81 places, la preuve de l’engouement qu’il y a autour de notre équipe", souligne un coach conscient des prochaines semaines historiques que les Comblinois vont vivre. On doit encore gagner cinq matchs sur les dix derniers pour officiellement avoir le titre. Moins si on arrive à prendre le dessus sur Oostkamp lors de leur visite à la maison dans trois semaines ou si cette équipe perd des plumes en route. On sait que le titre est proche mais ce n’est pas encore acquis", continue le mentor local.

Maintenant, sur le terrain, la rencontre s’annonce explosive. "Flenu est une très belle équipe qui vient de concéder deux énormes revers contre des concurrents directs. Je sais qu’il y a une remise en question qui a été faite en interne et cet adversaire aura à cœur de se reprendre. On sera attendu et peut-être à cours de rythme. J’avoue que j’en étais un peu inquiet. Alors, on a fait un entraînement de très bonne facture dimanche. Tous les joueurs étaient présents, preuve de l’investissement toujours présent chez eux. Puis, cette semaine, on a joué un amical contre la D2 de Neufchâteau et on gagne de dix points. On n’a donc pas perdu nos repères et c’est rassurant", expliquait le coach.