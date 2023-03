Tennis de table - P1: Saint-Georges B et C restent deuxièmes

En P1A, Chiroux a partagé l’enjeu à Astoria. Un partage presque synonyme de maintien pour les Hannutois qui n’ont perdu que huit rencontres depuis le début de la saison. Le derby entre Patapongistes et Saint-Georges C a rapidement tourné à l’avantage des visiteurs. La faute à une formation locale décimée et qui semble résignée pour cette fin de saison. "On savait que ce serait compliqué. On terminera la saison en essayant de s’amuser le maximum", pointe Giuliano Ricottone auteur de 63% de victoires. "Nos trois adversaires n’ont pas mal joué. Ce fut plus compliqué que prévu", note Fabian Bolly.