Tennis de table - Dix ans après, Marchin fait son retour en P1

On se souvient qu’en 2010-2011, Marchin avait décroché la montée en P1 au terme d’un tour final épique dans la salle de Tihange. Nicolas Docquier, Simon Flament, Romain Kinet, Manu Lonnoy et Alexandre Bastin avaient en effet battu Dolembreux 9-3. Douze ans plus tard, Marchin a donc fait mieux en décrochant un titre ô combien mérité. "Ce n’est pas toujours évident de remporter un championnat quand tu es le grand favori", assure Alex Bastin.

Depuis le 17 septembre dernier et le début des championnats, Marchin a toujours viré en tête. Sur les 224 rencontres disputées en P2, les Condrusiens en ont seulement perdu 42 et n’ont concédé qu’un seul petit partage sur quinze rencontres. Un bilan presque parfait pour Loic Ferire, Denis Pierre, Alexandre Bastin et Adrien Clement.

Loic Ferire, n’a toujours pas perdu le moindre match

Le symbole de la suprématie marchinoise se nomme Loic Ferire. Le B4, arrivé en provenance de La Cipale il y a quelques mois, reste invaincu cette saison en P2. "Je suis évidemment très content de cette montée. Quand j’ai signé à Marchin, l’objectif était de faire monter le club le plus rapidement possible en P1 pour mon ami Alex Bastin. Ma saison ? Vu mon classement, il est normal de réaliser ce pourcentage même si ce ne fut pas évident, raconte, modestement, le droitier qui se veut ambitieux. À présent, j’aimerais pouvoir aider le club à accéder à la Wallonie-Bruxelles." Une division que Marchin n’a jamais connue.

En attendant de pouvoir célébrer une nouvelle montée, les Marchinois vont s’atteler à confectionner une équipe encore plus compétitive. "Loic et moi restons bien évidemment, souligne Alexandre Bastin. Adrien Clément, un jeune que j’ai formé au club, va découvrir la P1. Il ne cesse de progresser, on croit beaucoup en lui. Ensuite, on aimerait recruter un ou plusieurs joueur(s). Comme je l’ai promis à mon papy, je veux atteindre la régionale avec Marchin."

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’équipe B marchinoise s’est imposée en P4B face à Clavier (11-5) et a d’ores et déjà assuré sa montée en P3. "Mais on veut, nous aussi, être champion", confie Morgan Fortin. C’est pour le moment bien parti puisqu’à quatre journées de la fin, Marchin compte quatre unités d’avance sur Patapongistes.