Et, comme l’an dernier, c’est le jogging Saint-Martin et Sainte-Reine qui va ouvrir un calendrier long de sept mois et dix-huit épreuves. "Comme on ouvre le challenge, on s’attend à avoir pas mal de monde, savoure Nicolas Haot. D’habitude, nous sommes un peu plus tard dans l’année mais cette date-là était libre et nous avons sauté sur l’occasion. Pour nous, ce n'est pas un problème que d’ouvrir le Challenge."

Il est vrai que l’épreuve fait partie des meubles puisqu’elle en sera déjà à sa 27e édition. Pas de quoi modifier une formule qui fonctionne. "Des élèves en kinésithérapie seront de nouveau présents pour masser les coureurs. On propose également une garderie, une consigne, tout ce qu’il faut pour se restaurer ainsi qu’une tombola avec quelques beaux lots", poursuit celui qui fait partie du comité organisateur.

Au niveau des parcours aussi, ce sera du grand classique avec un tracé d’un kilomètre pour les élèves de maternelles, 1re et 2e primaires dès 15 heures. Une heure plus tard, les plus courageux s’élanceront à l’assaut des 1.5 kilomètres alors qu’à 16h15, place au 6km et à 16h25 au 3.6 kilomètres pour les autres élèves de primaire et les joggeurs débutants. "Cela permettra d’avoir des départs fluidifiés et une arrivée relativement groupée, précise Nicolas Haot. Il y aura un peu d’asphalte au début et à la fin mais le parcours est essentiellement dans les bois. Attention car cela risque d’être assez humide tout de même. "

300 participants sont ainsi attendus sur les routes nandrinoises samedi après-midi.