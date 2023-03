Football - P3A : Thisnes attire Wanderson Da Silva

Si le titre de Thisnes ne fait plus l’ombre d’un doute, on sait bien que les Hannutois ne vont pas rejoindre la P2A uniquement pour y faire de la figuration. Et cela se confirme encore un peu plus avec le transfert entrant finalisé ce jeudi soir. En effet, Pierre Longueville a enrôlé Wanderson Da Silva, un nom bien connu dans la province. En effet, cet attaquant de 35 ans a écumé les clubs de Nationale depuis plus de dix ans passant par Lensois, Durbuy, Aywaille, Tilleur, Cointe ou encore Sprimont. Il évoluait depuis maintenant deux saisons à Herstal. Un renfort de choix pour Thisnes!