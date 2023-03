Football (P3A): Jean-François Nossin quittera Oleye à l’issue de la saison

Cette fois, la décision est ferme et définitive: Jean-François ne sera plus l’entraîneur d’Oleye à l’issue de cette saison. Malgré un énorme travail, l’entraîneur à succès des Waremmiens se sent à la fin d’un cycle et préfère quitter le club en bons termes. Il faut souligner que Jean-François Nossin à Oleye, c’est un titre en quatrième provinciale et une deuxième place actuelle au classement de la P3A. Bref, un énorme boulot réalisé pour celui qui recherche dès à présent un nouveau défi en vue de la prochaine saison.