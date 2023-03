Football (P3A) - J-F Nossin: "Je suis arrivé au bout d’un cycle avec Oleye"

Alors que tout va pour le mieux d’un point de vue sportif, Jean-François Nossin a pris la dure décision de quitter Oleye à l’issue de la saison, et ce, quoi qu’il arrive. C’est une décision forte du coach de l’équipe championne en quatrième provinciale la saison dernière car sportivement, tout va pour le mieux. Battu sur le plus petit écart ce week-end face à l’ogre thisnois, Oleye se porte extrêmement bien en 2023. Solidement accrochée à cette seconde place, synonyme de tour final, l’équipe entraînée par Jean-François Nossin va pourtant perdre son coach à l’issue de la saison. Un véritable tournant dans la vie du club tant les résultats du duo Nossin-Chasseur faisaient des ravages. "Je suis arrivé au bout d’un cycle avec l’équipe, voire le club, souligne le frère de Medhy. Nous avons réalisé de superbes choses mais quand on voit les structures du club, on se rend bien compte que nous avons pratiquement été au bout du bout et que là, ça devient parfois du bricolage. Il faut du changement ou une meilleure organisation plus haut car pour le moment, c’est impossible de continuer dans de telles conditions."