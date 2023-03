En effet, les Jaune et Noir sont parvenus, ce jeudi soir, à acter une sixième arrivée avec la signature de Valentin Bellarosa, actif à Braives, mais qui n’avait pas porté la tunique des Sang et Or cette saison. Passé également par Hannut, le joueur de 33 ans va ainsi redescendre d’un échelon. "Il arrive chez nous pour évoluer en défense, détaille l’actuel coach d’Ouffet-Warzée. Autre point positif, c’est un gaucher alors qu’on n’avait qu’un gaucher pour l’instant dans le noyau et je voulais un équilibre de ce côté-là. C’est pour cela qu’on s’est tourné vers lui. "

Un renfort qui vient ainsi refermer la fenêtre des transferts du côté de Couthuin. "Les six joueurs qui arrivent sont autant de profils que nous avions ciblés, avec une excellente mentalité, souligne Manu Wilmet. Les trois quarts du noyau restent aussi. Nous attendons encore trois réponses et j’espère qu’elles seront positives. Notre mercato est donc, sauf grosse opportunité, terminé."

À noter que Loïc Baillet mettra sans doute la priorité sur sa famille la saison prochaine et n’est donc pas certain de pouvoir s’investir à 100% pour le football. Mais il fera bel et bien partie du noyau couthinois.