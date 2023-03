Football (P2A): La Clavinoise annonce 5 prolongations et 5 arrivées

Après la désignation de Laurent Mévis, Nicolas Denoo, jeune défenseur central, Mathias Calberg, Benjamin Gielen, le gardien, Roman Masuy et Sulivan Delhaize. Rayons arrivées, Nicolas Fastré, joueur déjà passé par le club et actuellement à Fraiture Sports, Johan Graulus, défenseur latériel actuellement à Fraiture Sports, Brian Dykmans, jeune joueur déjà passé par le club et actuellement à Vyle, Sascha Wilisqui arrière droit, passé par Ougrée, Esneux et Fraiture Sports et Thomas Zachary, milieu de terrain passé par Fraiture Sports et Modave.