Football (P2A): Arnaud Petitpré évoluera à Braives la saison prochaine

Nouveau club en vue pour le Faimois Arnaud Petitpré. Direction Braives pour l’avant de Faimes en 2023-2024. "C’est un beau transfert, assure Yannick Pauletti. Ok, on reproche souvent à Arnaud de ne pas assez marquer, mais, moi, je veux le faire grandir et évoluer. Ses courses, son abatage et sa capacité à vouloir progresser m’ont convaincu qu’il pourra nous apporter beaucoup…"