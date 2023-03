Football (N1, D2 et D3 ACFF): Tous nos clubs ont leur licence et attendent Verlaine

Ce jeudi matin, un autre club est venu s’ajouter à la liste des heureux élus. Stockay a en effet eu la confirmation qu’il pourrait toujours évoluer en D2 ACFF (ou D3 mais le maintien est quasiment acquis) lors de la saison 2022-2023. "On est évidemment ravi, souriait le président Dalla Costa. On va pouvoir continuer notre mercato d’abord en interne avec l’attente des dernières réponses concernant notre noyau, puis regarder ce qu’il nous faut pour la suite. On verra ce que ça donne dans les prochains jours et semaines mais c’est un signal fort qu’on envoie à tout le groupe… "

Si tous se sauvent sportivement et que Solières parvient à se maintenir en D2 ACFF, alors, ils pourront rester à ce niveau aussi administrativement. Cela, ce sera à présent sur le terrain qu’il faudra le gérer et c’est une autre paire de manches. La remarque vaut aussi pour Verlaine qui doit, lui, non pas se sauver mais assurer d’abord son billet pour le tour final via le sportif puis, attendre des nouvelles concernant la licence valable pour la Nationale 1. Contrairement en aux autres équipes de Huy-Waremme engagées en D2 ACFF, Verlaine n’a, en effet, pas encore eu de nouvelles de l’ACFF pour son précieux sésame. "On a rentré tout ce qu’il fallait tout au long du mois de février, rappelle Patrick Danze. On a pu le faire jusqu’à la fin du mois. On a rentré les documents demandés au fur et à mesure selon la demande. Là, on doit attendre. On verra ce que ça donne mais on est serein. Puis, on sait que le sportif va jouer aussi. On va envisager les choses avec optimisme et calme. On a dû faire face à des demandes faciles et d’autres plus compliquées. C’est la procédure. On verra ce que ça donne, ainsi…"

Si Verlaine devait avoir son sésame pour la N1, ce serait ainsi un grand chelem pour nos clubs régionaux. Et dans le foot moderne, en plus de ce qui se passe sur le terrain, c’est évidemment important.