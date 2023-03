Cyclisme - Sacha Prestianni huitième du Grand Prix de Lillers: "Idéal pour la confiance"

Une semaine plus tard, il a terminé à cette même place. Mais sur une compétition d'un niveau bien supérieur, puisqu'il a fini huitième du Grand Prix de Lillers, une course disputée en France qui dispose du statut d'épreuve de catégorie 2 dans le calendrier de l'Union Cycliste Internationale.

Il n'a pas obtenu ce Top 10 relevé en attendant le sprint. C'est à la pédale, en voulant travailler pour son équipe, qu'il a été le chercher. "En fin de course, il n'y avait plus que moi dans le bon groupe avec notre sprinter Axel Huens, raconte le Hutois. Comme il y avait encore une échappée de sept hommes en tête et que nous étions proches de l'arrivée, j'ai roulé en tête de peloton pour tenter de les reprendre."

Il a visiblement poussé fort sur les pédales, dégageant une solide puissance, car il a provoqué une cassure. "Quand je me suis retourné, il n'y avait plus qu'un coureur des équipes de développement de Soudal-Quick Step et de Lotto-Dstny dans ma roue, poursuit Sacha Prestianni. Nous avons roulé à trois et nous avons rejoint la bonne échappée." Juste avant d'aborder le sprint. Il n'a donc pas eu le temps de récupérer de son effort et a dû se contenter de la huitième place dans ce petit groupe rattrapé sur la ligne par le peloton. "Mais je reste très satisfait de ma performance, ajoute-t-il. Comme je le suis de mon début de la saison. C'est idéal pour la confiance. Je sens que je passe bien les distances. J'ai bien travaillé ça durant l'hiver."

Il sera dans la région, ce dimanche, sur la Get Up Cup, à Aywaille, également appelée le Mémorial Valentin Beauve. "Je vais souvent m'entraîner là-bas, je connais très bien les routes, cela me motive beaucoup. Tout en sachant que je ne suis que première année dans la catégorie et que je n'ai pas de pression. On verra quel sera mon rôle, mais comme nous aurons l'Italien Busatto dans mon équipe continentale Circus-ReUz-Technord, je roulerai sans doute pour lui."

Son directeur sportif : « Ce qu’il a réalisé est assez intéressant »

Au sein de la formation continentale Circus - ReUz - Technord, on se réjouit de l'éclosion rapide de Sacha Prestianni. Le staff de l'équipe réserve de l'armada Intermarché - Circus - Wanty ne veut cependant pas s'enflammer par rapport au jeune Hutois. « Il n'est que première année, mais ce qu'il a réalisé sur ses deux premiers week-ends de compétition est assez intéressant, commente l'ancien coureur professionnel Kevin Van Melsen, aujourd'hui directeur sportif de cette équipe. Ce n'est pas évident d'arriver dans cette catégorie, de passer des pelotons des juniors à ceux des élites et des moins de 23 ans. Surtout pour un coureur comme Sacha. Il a un gabarit assez fin et pas très lourd. Mais il a vite montré des capacités pour rouler dans le vent, pour frotter. Il m'avait déjà étonné dans ce sens lors de nos entraînements. J'avais vu qu'il savait bien se débrouiller dans le vent mais aussi dans les bordures. Dans cette catégorie, c'est un point très important et c'est très bien pour lui. Surtout avec son profil de puncheur-grimpeur. »

Il n'y a pas que le directeur sportif qui a donné un avis positif sur Sacha Prestianni. « Notre sprinter Axel Huens m'a dit qu'il était content de lui, qu'il parvenait à bien le placer, continue Kevin Van Melsen. Il a donc réalisé de bons débuts chez les espoirs. Je n'en suis pas trop étonné car il avait déjà donné une bonne impression lors de notre stage de préparation. Sa forme semblait déjà bien bonne. Il sera aligné ce dimanche sur la Get Up Cup, à Aywaille. Une course avec pas mal de montées, qui, sur le papier, peut lui convenir. Mais je ne mets pas de pression sur un coureur de première année. A priori, nous allons jouer la carte de l'Italien Francesco Busatto (NDLR. : qui est régulièrement appelé dans l'équipe des pros, celle du World Tour). Sacha sera là pour aider l'équipe, mais ce n'est sans doute pas le premier coureur à qui je demanderai de rouler. D’autant plus qu'on ne sait jamais comment une course peut tourner. D'autant plus avec la météo, qui est annoncée mauvaise. »